Calciomercato Milan – Laxalt rifiuta il Maiorca: resterà al Torino

CALCIOMERCATO MILAN – Diego Laxalt resterà al Torino. Stando a quanto riferisce la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, infatti, il terzino uruguaiano, in prestito ai granata dal Milan, nella giornata di ieri ha avuto modo di ascoltare l’offerta del Maiorca, club in lotta per la salvezza nella Liga spagnola.

Il giocatore dopo aver ascoltato l’offerta sembrerebbe aver rifiutato la destinazione, scegliendo dunque di restare in prestito al Torino fino alla fine della stagione. Poi, a luglio, si vedrà. Intanto, in casa Milan, si continua a lavorare sul mercato. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sembrano aver messo nel mirino Dani Olmo, giocatore spagnolo in forza alla Dinamo Zagabria. Per le ultime sulla trattativa, continua a leggere >>>

