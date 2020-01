Calciomercato Milan – Conferme dalla Spagna: rossoneri su Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo le ultime notizie giunte dalla Croazia, anche dalla Spagna, sua terra natale, confermano l’esistenza della trattativa tra Milan e Dinamo Zagabria per il trasferimento del trequartista Dani Olmo in maglia rossonera.

Dani Olmo, classe 1998, autore di 8 gol e 7 assist in 22 gare in stagione tra campionato, Champions League e coppa nazionale, costa circa 30 milioni di euro: i rossoneri stanno provando ad averlo sin da subito, per questa sessione invernale di calciomercato, o, al massimo, per la prossima estate.

Lo ha sottolineato il popolare quotidiano sportivo iberico ‘AS‘, che ha evidenziato come, su Dani Olmo, ci sia l’interesse di tanti top club europei, incluso l’Atlético Madrid, che aveva provato a prenderlo ad agosto, prima di rinunciare per via delle elevate richieste (40 milioni di euro) del Presidente della Dinamo Zagabria per il suo gioiello.

Ora, però, il contratto di Dani Olmo va verso la scadenza (30 giugno 2021), il ragazzo non intende rinnovare e ha voglia di cambiare aria, e, di conseguenza, il club croato deve abbassare le sue pretese. Milan pronto ad approfittarne, ora o a giugno, per portarlo in Italia dopo aver preso contatto con i suoi agenti.

Il Diavolo, infatti, potrebbe offrire a Dani Olmo la possibilità di giocare titolare fisso, a differenza, forse, di quanto accadrebbe da qualche altra parte. Intanto, conosciamo un po’ meglio Antonee Robinson, possibile sostituto di Ricardo Rodríguez, in procinto di raggiungere il Fenerbahçe: continua a leggere >>>

