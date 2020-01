Calciomercato Milan – Ag. Laxalt: “Vuole restare al Torino”

CALCIOMERCATO MILAN – Ariel Krasouski, uno degli agenti di Diego Laxalt, mancino uruguaiano classe 1993 in prestito, attualmente, dal Milan al Torino, ha sottolineato, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb‘, come il suo assistito voglia continuare la stagione alle dipendenze di Walter Mazzarri e non andare via, dunque, dalla squadra torinese.

Diego vuole restare al Torino, ha firmato un contratto e vuole continuare la sua esperienza in granata – ha sottolineato l’agente di Laxalt -. A luglio vedremo, il Torino ha il diritto di riscatto: o rimarrà al Torino oppure tornerà al Milan. Ma ora non andrà da un’altra parte per cinque o sei mesi. Nel calcio mai dire mai, ma la volontà di Diego è di rimanere al Torino perché è la destinazione che abbiamo scelto in estate perché lo ha voluto l’allenatore e per il gruppo”.

Vengono, quindi, a decadere le possibilità che Laxalt lasci la Mole per volare in Spagna, destinazione Maiorca. Intanto, oggi, a ‘Casa Milan‘, si è visto l’agente di un difensore centrale molto promettente: per le ultime, continua a leggere >>>

