Calciomercato Milan – Laxalt, offerta del Maiorca: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – La scorsa estate il Milan aveva ceduto, in prestito oneroso (500mila euro) con diritto di riscatto (fissato a 11,5 milioni di euro), il laterale mancino uruguaiano Diego Laxalt, classe 1993, al Torino di Urbano Cairo.

Eppure, dopo 15 partite (606′ totali) tra Serie A e Coppa Italia con la maglia granata, adesso Laxalt, sempre via Milan, potrebbe lasciare la formazione granata ed il calcio italiano.

Il Maiorca, infatti, club della Liga spagnola attualmente al terzultimo posto in campionato ed alle prese con la lotta per la salvezza, ha presentato una proposta al Diavolo per acquistare Laxalt.

Il giocatore ci pensa: uno dei suoi agenti, Vincent Casella, è stato ieri a ‘Casa Milan‘ per parlarne con i vertici del club di Via Aldo Rossi ed oggi i procuratori di Laxalt avranno un vertice con i dirigenti della squadra spagnola per ascoltare la loro offerta.

