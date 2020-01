Calciomercato Milan – Incontro in sede con l’agente di Alderete

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da ‘calciomercato.com‘, nel pomeriggio odierno si è affacciato, a ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero, il procuratore sportivo Augusto Paraja.

Paraja, procuratore dell’ex difensore rossonero Gustavo Gómez, è anche l’agente di Omar Alderete, classe 1996, difensore centrale paraguaiano che, in carriera, ha già giocato per Cerro Porteño in patria e Huracán in Argentina.

Attualmente Alderete, che piace anche alla Juventus, milita in Svizzera, nel Basilea, compagine con cui, finora, in stagione, ha totalizzato 28 presenze tra campionato, Europa League e coppa nazionale, mettendo a segno anche 2 gol.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2023, di piede sinistro, che sia Alderete il calciatore prescelto dal Diavolo per rinforzare la difesa in questa sessione invernale di calciomercato?

Più probabile, comunque, che il ragazzo sudamericano rappresenti un’idea per l’estate. Intanto, sul fronte uscite, si lavora ad una possibile cessione di Krzysztof Piatek: per le ultime sul ‘Pistolero‘ polacco, continua a leggere >>>

