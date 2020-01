Calciomercato Milan – Tante pretendenti per Piatek: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Krzysztof Piatek, classe 1995, un gol ed un assist in Milan-Spal di Coppa Italia, non è così certo di restare in maglia rossonera fino alla fine della stagione.

Su di lui, in particolare, preme il Siviglia, che avrebbe presentato al Milan una proposta di prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni di euro totali. Attenzione, però, perché Monchi, direttore sportivo degli andalusi, nel frattempo ha chiuso l’acquisto di Youssef En-Nesyri, altro attaccante, dal Leganés.

Ecco perché, alla fine, potrebbe mollare la presa su Piatek. Sul ‘Pistolero‘ polacco, comunque, permane sempre l’interesse, nella Bundesliga, del Bayer Leverkusen e, in Premier League, di Aston Villa e Tottenham, compagini che, per ora, non hanno però ancora affondato il colpo su Piatek.

Piatek, certamente, resterà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Udinese (domenica 19 gennaio) e Brescia-Milan (venerdì 24 gennaio) e poi, nell’ultima settimana di calciomercato, qualora si opti per una separazione, il polacco eventualmente deciderà la sua futura destinazione.

