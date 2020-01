Calciomercato Milan – Piatek torna al gol, ma il suo futuro resta incerto

CALCIOMERCATO MILAN – Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, una delle note più positive per il Milan di ieri è il gol di Krzysztof Piatek. Una rete importante innanzitutto per se stesso, che negli ultimi tempi era finito nel mirino della critica, ma anche per possibili acquirenti che potrebbero puntare sul polacco.

Il gol di ieri comunque non cambierà le gerarchie in attacco. Il titolare è ovviamente Ibrahimovic, che ieri è stato risparmiato da Pioli in vista della partita contro l’Udinese, ma Piatek ha sfruttato l’occasione segnando il gol del momentaneo 1-0 e l’assist per il gol di Castillejo. Per quanto riguarda il mercato, Aston Villa, West Ham, Tottenham, Bayer Leverkusen hanno sondato il terreno senza affondare: il Milan lo cederà solo per un’offerta di almeno 30 milioni di euro.

Al termine della partita contro la Spal ha parlato Stefano Pioli, che si è soffermato ovviamente anche su Piatek: “Ha fatto bene e poteva fare qualche gol in più. Il sistema a due punte apre nuovi scenari. Lui e Ibra? Nel calcio tutto è possibile, ma bisogna provare, provare e riprovare”. E al momento è stato sempre provato Rafael Leao. Piatek dunque è tornato al gol, ma il suo futuro resta un rebus. Intanto un calciatore sta per lasciare ufficialmente il Milan, continua a leggere >>>

