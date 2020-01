Calciomercato Milan – Juventus, Rugani in partenza a gennaio

CALCIOMERCATO MILAN – Coperta lunga, lunghissima per quanto riguarda il pacchetto difensivo della Juventus. Dopo Bonucci, de Ligt, Demiral, Rugani, la Juventus aspetta il ritorno di Giorgio Chiellini che dovrebbe arrivare fra febbraio e marzo. Decisamente in troppi i centrali bianconeri, ecco quindi che almeno uno di questi dovrà cambiare aria.

L’indiziato principale resta Daniele Rugani, che cederà al capitano il suo posto nella lista Champions. Un altro duro colpo per il difensore centrale, che nelle gerarchie di Sarri è l’ultimo della lista. Rugani piace tanto in Serie A, non è una novità l’interessamento anche del Milan oltre ad altri club del campionato.

Per queste ragioni, stando a quanto riportato da “Tuttosport“, è plausibile un suo addio già in questa finestra di mercato. La Juventus però pone una condizione: non sono prese in considerazione soluzioni ponte. Niente prestito quindi, come ad esempio avrebbero voluto Verona o Sampdoria, mentre dall’estero al momento non c’è nulla di concreto.

Per Rugani la situazione non è semplice, il centrale rischia infatti di accomodarsi in panchina e in tribuna fino a giugno, in attesa di trovare un’altra sistemazione. Intanto per quanto riguarda il mercato in entrata, il Milan continua a lavorare per aggiungere un tassello in difesa. Per le ultime, continua a leggere >>>

