Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra: Rugani è pronto all’addio

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Non è il momento migliore per la Juventus, reduce dalla sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio. Ora però inizia il periodo del calciomercato e i bianconeri vogliono come sempre esserne protagonisti. Questa volta però soprattutto in uscita. Già sistemato Mario Mandzukic, che era stato accostato anche al Milan, adesso un altro giocatore bianconero potrebbe salutare. Si tratta di Daniele Rugani, anch’egli accostato ai rossoneri. Totalmente fuori dai radar di Maurizio Sarri, il centrale bianconero con ogni probabilità lascerà la Juve, anche perchè dovrebbe tornare Giorgio Chiellini. Il centrale classe 1994 piace in Inghilterra e, secondo il Telegraph, in particolare al Leicester. Il prezzo dovrebbe essere di 19 milioni, con la Juventus che ha decisamente abbassato le pretese. Per le ultime su Zlatan Ibrahimovic… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android