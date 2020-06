Allenatore Milan – Gordon Singer impressionato da Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in attesa dell’incontro tra Ralf Rangnick e Gordon Singer, che avverrà a Londra ma non in tempi brevi (i due vogliono vedersi di persona e non in video-conferenza …), la situazione in casa Milan, per la stagione 2020-2021, sembra ormai essere delineata. Sarà l’ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia a guidare il nuovo corso del Diavolo.

Il tedesco, per il quotidiano torinese, arriverebbe a Milano con le spalle coperte dalla proprietà: infatti Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore del fondo Elliott Management Corporation che detiene le quote di maggioranza del club di Via Aldo Rossi dal luglio 2018, è rimasto impressionato dal modo di fare e di lavorare di Rangnick, il quale porterebbe al Milan calciatori giovani, ma dall'altissimo potenziale che, nel breve futuro, dovrebbero portare il club ad essere nuovamente competitivo.