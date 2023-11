Calciomercato Milan – Difensore, piacciono anche Estève e Koulierakis

Il Milan cerca un difensore per il prossimo calciomercato invernale: Maxime Estève e Konstatinos Koulierakis in alternativa a Lloyd Kelly

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come il Diavolo abbia intenzione di aprire un dialogo con gli agenti di Lloyd Kelly, classe 1998, difensore centrale inglese del Bournemouth, per farlo arrivare in rossonero la prossima estate a parametro zero, quando sarà scaduto il suo contratto con le 'Cherries'.