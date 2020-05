Calciomercato Milan – Ecco il budget per la campagna acquisti 2020

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il fondo Elliott Management Corporation avrebbe già fissato il budget per la campagna acquisti del Milan in vista della stagione 2020-2021.

La famiglia Singer pensa in grande. Sarebbero pronti, infatti, ben 75 milioni di euro per il calciomercato a cui si aggiungerà la metà degli introiti che il club di Via Aldo Rossi ricaverà sul fronte cessioni.

Uno dei calciatori del Milan a rischio cessione è, senza dubbio, più per questioni contrattuali che per una reale volontà di privarsene, il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. PER LE ULTIME SUL NUMERO 99, VAI ALLA NEWS >>>