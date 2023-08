Calciomercato Milan – Caccia al difensore centrale: le richieste di Pioli

Calciomercato Milan, continua la ricerca al nuovo centrale: non si fermano i rossoneri

Non è ancora esaurito quindi il calciomercato del Milan che continua a sondare nuovi colpi. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport risulta come una richiesta imprescindibile quella dell'allenatore parmigiano di trovare almeno un altro difensore centrale. L'obiettivo è quello di per poter tener testa a tutte le competizioni che dovrà affrontare la propria rosa.