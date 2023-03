Calciomercato Milan – Dest di ritorno a Barcellona, Adli in prestito

Come riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina, l'avventura al Milan di Sergiño Dest sembra essere già arrivata al suo termine, con il terzino statunitense che dovrebbe tornare al Barcellona, club detentore del suo cartellino. Il classe 2000, arrivato in rossonero con la formula del prestito ed un riscatto a circa 20 milioni di euro, non avrebbe convinto Stefano Pioli che preferirebbe andare alla ricerca di un nuovo giocatore per la fascia destra.