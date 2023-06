De Ketelaere, Europei Under 21 con il Belgio. Poi il punto sul futuro

Charles De Ketelaere non giocherà titolare stasera in Milan-Verona. Andrà con i giovani 'Diavoli Rossi', però, in Romania e Georgia

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' Milan-Verona, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2022-2023. Per l'occasione, dovrebbe partire dalla panchina, ancora una volta, Charles De Ketelaere. Per 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, sono basse le chance di vederlo titolare sulla trequarti, nel 4-2-3-1, al posto di Brahim Díaz.