Calciomercato Milan – Dani Olmo resta un obiettivo rossonero: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha parlato di Dani Olmo, classe 1998, trequartista spagnolo in forza alla Dinamo Zagabria trattato dal Milan nei giorni scorsi e che continua a piacere al club di Via Aldo Rossi.

I rossoneri, però, si sentono un po’ vittime dello scalpore mediatico emerso dalla Croazia intorno al calciatore: senza cessioni, il Milan non può affrontare, economicamente, l’operazione, che si presenta molto onerosa non soltanto per il costo del cartellino di Dani Olmo, bensì per le commissioni che spettano ai suoi agenti e per la percentuale di futura rivendita del giocatore.

In totale, si tratta di quasi 40 milioni di euro. Una cifra che il Milan non può sborsare visto che è in atto l’opera di risanamento dei conti del club per rientrare, velocemente, entro i parametri del Fair Play Finanziario UEFA. Inoltre, da quanto filtra dagli ambienti rossoneri, c’è la sensazione che il nome del Milan sia stato utilizzato per far aumentare l’attenzione mediatica su Dani Olmo.

Il ragazzo, infatti, non rinnoverà il contratto con la Dinamo Zagabria, in scadenza il 30 giugno 2021, ed il club croato spera in un’asta per poterlo vendere al miglior offerente. Dani Olmo piace, oltre che al Milan, a RB Lipsia (Bundesliga), Barcellona (Liga) e Wolverhampton (Premier League). Ecco quanto avrebbero offerto i ‘Wolves‘ per Dani Olmo: per i dettagli, continua a leggere >>>

