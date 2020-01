Calciomercato Milan – Dalla Croazia: offerta Wolverhampton per Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Croazia, da ‘Sportske Novosti‘, anche il Wolverhampton avrebbe messo gli occhi su Dani Olmo, trequartista spagnolo, classe 1998, di proprietà della Dinamo Zagabria e trattato, nei giorni scorsi, dal Milan.

Sarebbe della squadra del manager portoghese Nuno Espirito Santo, dunque, l’offerta di 25 milioni di euro dalla Premier League di cui, in queste ore, si era vociferato sui quotidiani sportivi in edicola. I ‘Wolves‘, quindi, si uniscono a Milan, Barcellona e RB Lipsia nella corsa al talento catalano.

Attenzione, però, perché il Barça, alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, potrebbe virare persino su un giocatore rossonero per questo calciomercato di gennaio! Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android