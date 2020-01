Calciomercato Milan – Dani Olmo, caso a Zagabria: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il sogno di Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è quello di portare in rossonero Dani Olmo, classe 1998, trequartista spagnolo della Dinamo Zagabria.

I conflitti interni, però, tra la società croata ed i procuratori di Dani Olmo, tra commissioni e percentuali da riconoscere sulla cifra di cessione del cartellino, stanno bloccando l’operazione.

Dani Olmo, che ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con la Dinamo Zagabria, teme di restare fermo e perdere, così, i Campionati Europei in programma la prossima estate.

Intanto, però, dalla Croazia, ritengono che ci sia un’offerta ben più alta di quella rossonera per il talento delle ‘Furie Rosse‘. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android