Milan, i quattro punti chiave dell’agenda di Maldini e Massara

Paolo Maldini e Frederic Massara, prossimi al rinnovo con il Milan, dovranno risolvere quattro questioni importanti in questi giorni

Daniele Triolo

Paolo Maldini e Frederic Massara sono vicini al rinnovo del contratto con il Milan e, pertanto, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, saranno chiamati, in brevissimo tempo, a recuperare il tempo perso. La loro agenda presenta dei ritmi serrati: vediamo insieme i quattro impegni chiave dei prossimi giorni.

In settimana, intanto, è previsto lo sbarco a Milano di Divock Origi, il primo acquisto del Milan in vista della stagione 2022-2023. Svolgerà le visite mediche con il club rossonero e, quindi, firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026 per un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Milan, tanto mercato tra gli impegni di Maldini e Massara

Sarà il primo passo, questo, di Maldini e Massara per sbloccare, di fatto, il calciomercato del Milan. Successivamente, direttore tecnico e direttore sportivo chiuderanno le trattative per il riscatto di Alessandro Florenzi dalla Roma e di Junior Messias dal Crotone. Si è andati oltre la data di scadenza dei prestiti, impostando nuovi negoziati sulla base di cifre scontate.

La tabella di marcia di Maldini e Massara, poi, impone di risolvere le questioni più spinose in casa Milan, quelle relative a Sven Botman e Renato Sanches. Teoricamente, i due dovrebbero far parte della rosa rossonera, la prossima stagione. I rossoneri hanno lavorato molto su Botman in questi mesi: nemmeno la forte concorrenza del Newcastle ha intimorito i dirigenti.

Maldini e Massara, quindi, cercheranno l'accordo totale con il Lille, perché con Botman l'intesa c'è già da mesi. Il Newcastle, nelle ultime ore, sembra aver mollato un po' la presa. Vedremo in queste ore cosa succederà, anche con Sanches. Ancora nei radar milanisti, ma seriamente corteggiato dal PSG.

Infine, Maldini e Massara avranno un colloquio con Zlatan Ibrahimovic per capire le sue intenzioni. Continuerà nel Milan? Attualmente è fermo per i postumi di un'operazione al ginocchio. L'idea del club rossonero è quella di offrirgli un rinnovo di contratto annuale, con base fissa di stipendio a 2 milioni di euro più bonus personali e di squadra.