Calciomercato Milan – Botman, forte rischio asta con il Newcastle

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan, al centro delle cronache su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Lille, infatti, valuta il suo difensore centrale, classe 2000, non meno di 30 milioni di euro. Finora, le proposte economiche presentate dal Diavolo e dal Newcastle, vero sfidante nella corsa al giocatore, più o meno si equivalgono.

È forte, dunque, il rischio, secondo la 'rosea', di un'asta di calciomercato tra Milan e Newcastle per Botman. Il che favorirebbe, di certo, gli inglesi, visto che il club è in mano al ricchissimo fondo saudita PIF e che, pertanto, hanno a disposizione un budget sicuramente più ampio di quello rossonero.

Se la trattativa per Botman dovesse trasformarsi in un gioco al rialzo, per 'La Gazzetta dello Sport' il Milan si tirerebbe indietro, valutando profili alternativi a quello dell'ex Ajax e Heerenveen. La carta da giocare, per il Diavolo, è quella del feeling con Botman. I contatti tra Paolo Maldini, Frederic Massara ed il suo entourage vanno avanti almeno dallo scorso inverno.