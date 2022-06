Calciomercato Milan – Renato Sanches è sempre più vicino al PSG

Questo perché con il calciatore portoghese in scadenza di contratto nel 2023, il Milan avrebbe potuto limare verso il basso la cifra chiesta dai 'Dogues'. Poi, complice la fase di stallo vissuta dal club di Via Aldo Rossi in società, con il rinnovo del contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara messo in dubbio, la situazione è cambiata.