Milan, il mercato non funziona: Adli, Thiaw e Vranckx non giocano mai

Yacine Adli, Malick Thiaw e Aster Vranckx faticano a imporsi nel Milan. Il calciomercato estivo non sta dando i frutti sperati ai rossoneri

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato estivo del Milan quale 'spina nel fianco' del club rossonero. Non tanto, però, per quello che non stanno offrendo sul terreno di gioco Sergiño Dest e Charles De Ketelaere. Loro, almeno, stanno giocando con continuità.

Ma ci sono anche quegli acquisti estivi che il Milan ha messo a segno per rinforzare la rosa e che, al momento, non stanno praticamente vedendo mai il campo. Per il quotidiano torinese il caso forse più clamoroso è quello rappresentato da Yacine Adli, classe 2000, acquistato un anno fa e poi lasciato in prestito al Bordeaux per maturare.

Arrivato a Milanello a luglio, è stato protagonista nelle amichevoli estive. Prove convincenti e parole di elogio. Da quando, però, si è cominciato a fare sul serio, Adli è scomparso. Tre scampoli di match contro Bologna, Sassuolo e Napoli, per un totale di neanche 60' di impiego.

Peggio ancora, finora, è andata ad Aster Vranckx, classe 2002, preso in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg. Per lui, 15' in casa della Sampdoria al posto di Tommaso Pobega e stop. Di Malick Thiaw, classe 2001, acquistato a titolo definitivo dallo Schalke 04, non si hanno notizie nei tabellini: zero minuti in partite ufficiali con il Diavolo.

Adli, Thiaw e Vranckx, oltretutto, non figurano nemmeno nella lista UEFA e, pertanto, per loro il campionato rappresenta l'unica prospettiva di giocare. Neanche le precarie condizioni del gruppo odierno a disposizione di Pioli, visti i tanti infortuni, ha però spalancato loro le porte di un posto da titolare in prima squadra. Milan-Juventus, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>