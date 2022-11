Lazio, Lotito: “Luis Alberto non andrà in prestito a gennaio”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto il punto su alcuni giocatori che ha in rosa soffermandosi sulla situazione di Luis Alberto

Fabio Barera

La prima parte del campionato è andata in archivio e ci si appresta a vivere lo spettacolo dei Mondiali di Qatar 2022. Ma i club sono già al lavoro per arrivare preparati dopo la sosta. Tra le squadre che hanno destato una buona impressione in questo avvio di Serie A c'è anche la Lazio, che quando ha espresso il proprio gioco ha messo in difficoltà anche le migliori corazzate.

Il presidente Claudio Lotito ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste soffermandosi su alcuni calciatori in particolare, tra cui lo spagnolo Luis Alberto; in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il numero uno del club capitolino ha confermato che il trequartista iberico non si muoverà a gennaio senza un corrispettivo economico adeguato Di seguito le sue parole.

Su Luis Alberto: "Se Luis Alberto vuole andare via porti una squadra con i soldi, perché io non ci penso proprio a darlo in prestito a gennaio. E non ho ricevuto nessuna richiesta dall'Atletico. Al momento la situazione non è cambiata rispetto all'estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso. Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell'allenatore e e Maurizio può essere più comprensivo e capirlo".

Su Milinkovic-Savic: "Tutti dicono Milinkovic va di qui, va di là, ma non è in vendita, per me e per la Lazio vale 100 milioni e io sono fermo ai discorsi in corso sul rinnovo. Spero che Milinkovic faccia un grande Mondiale perché rappresenta i nostri colori in Qatar come Vecino".

Su Luka Romero: "È già pronto il rinnovo come regalo di compleanno, piano piano sta crescendo, ha davanti un grande cammino".