Prima pagina Tuttosport: “Milinkovic-Juve, si riapre così”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 19 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della trattativa per portare Sergej Milinković-Savić dalla Lazio alla Juventus. Nello scorso mese di agosto, ha rivelato il quotidiano torinese, era fatta per 60 milioni di euro: ora bisognerà riavviare i negoziati con Claudio Lotito, Presidente biancoceleste, mentre il canale con l'agente del centrocampista serbo è sempre rimasto aperto.

Dušan Vlahović, compagno di SMS in Nazionale, entra e segna nell'ultima amichevole della Serbia prima del debutto ai Mondiali in Qatar. Un altro serbo, Saša Lukić, spaventa il Torino: a gennaio o a giugno vuole lasciare il club granata per una destinazione di maggior prestigio.

La kermesse iridata comincerà domani, con la sfida tra la Nazionale ospitante e l'Ecuador: arbitrerà l'italiano Daniele Orsato. In Inghilterra il Manchester United ha intenzione di licenziare Cristiano Ronaldo.vEcco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire). Gli scatti di Gattuso e il tradimento di Giampaolo: quello che non sapete su Suso >>>

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 19 novembre 2022