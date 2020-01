Calciomercato Inter – Eriksen-Moses ci siamo: settimana decisiva

CALCIOMERCATO INTER – Dopo il pareggio al ‘Via del Mare‘ contro il Lecce, l’Inter si allontana quattro punti dalla capolista Juventus e vive ore caldissime sul calciomercato.

Giuseppe Marotta, amministratore delegato interista, vuole regalare ad Antonio Conte un centrocampista e un esterno: ieri il tecnico nerazzurro ha per l’ennesima volta fatto intendere come la rosa sia stanca e corta. Così, già in questa settimana si potrebbe definire un doppio colpo in entrata: Christian Eriksen e Victor Moses.

Stando a quanto riporta la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, Moses, esterno di proprietà del Chelsea ma in prestito al Fenerbahçe, può arrivare prima del danese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, a Londra già in queste ore sarebbe presente l’agente di Eriksen, in attesa di definire la trattativa: i nerazzurri hanno offerto 15 milioni di euro, ma il Tottenham ne chiede 20.

L’affare potrebbe sbloccarsi sul finire della settimana con l’inserimento di alcuni bonus. Infine, Valentino Lazaro sembra più vicino al Newcastle, che dovrebbe vincere la sfida con il RB Lipsia per averlo. Non solo il Milan, nel frattempo, su Dani Olmo. Dall’Inghilterra arriva una prima offerta di 25 milioni di euro … continua a leggere >>>

