Calciomercato Fiorentina – Commisso vuole Duncan: si tratta con il Sassuolo

CALCIOMERCATO FIORENTINA – La Fiorentina continua a monitorare il mercato in cerca di un centrocampista. La Viola segue con grande interesse Alfred Duncan, centrocampista che piace anche al tecnico Giuseppe Iachini e al Presidente Rocco Commisso. Il prezzo richiesto dal Sassuolo per lasciare partire l’ex Inter è di 20 milioni di euro.

La Fiorentina non è disposta a spendere tali cifre, dunque, questa resta una trattativa di cui se ne parlerà l’ultima settimana di calciomercato. Il Motivo? I neroverdi potrebbero alleggerire la propria posizione pur di incassare una buona cifra dalla vendita di Duncan. La squadra di Commisso poi non ha gli occhi puntati solo su Sassuolo, ma è in cerca di un altro calciatore che possa essere piazzato davanti la difesa.

Infatti, dopo gli addii di Bryan Dabo e Sebastián Cristóforo, anche Szymon Zurkowski saluterà Iachini per vestire la maglia dell’Empoli. Secondo la “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, anche i toscani potranno incendiare questi ultimi giorni di mercato. In casa Milan si cerca di sistemare Ricardo Rodríguez, ormai in cima alla lista dei partenti: se dovesse partire, Zvonimir Boban avrebbe già trovato il sostituto … continua a leggere >>>

