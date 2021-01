Cagliari-Milan, l’infermeria di Milanello si sta svuotando | Serie A News

Verso Cagliari-Milan: Ibrahimović titolare. E poi …

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Lunedì 18 gennaio, alle ore 20:45, si disputerà alla ‘Sardegna Arena‘ il posticipo della 18^ giornata di Serie A. In campo il Cagliari di Eusebio Di Francesco ed il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri vorranno approfittare delle sfide incrociate Lazio-Roma e Inter-Juventus per rosicchiare qualche punto in vetta alla classifica e, magari, allungare il proprio passo al vertice.

Anche perché, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, a Cagliari tornerà titolare Zlatan Ibrahimović. L’attaccante svedese, che ha fatto rodaggio giocando 5′ e 45′ nelle due recenti sfide contro il Torino in campionato e in Coppa Italia, non parte titolare, nel massimo torneo nazionale, dal 22 novembre 2020 (Napoli-Milan 1-3) e, più in generale, in questa stagione ha già saltato 15 gare.

A Cagliari, il Milan dovrà fare a meno di Rafael Leão, squalificato, e di Ante Rebić, fermato, così come Rade Krunić, dal coronavirus. Rebić e Krunić potrebbero essere, insieme a Matteo Gabbia, gli unici assenti nella fila del Diavolo, che ormai convive da mesi con un’emergenza infortuni.

Per il 'CorSport', infatti, ci sono speranze di convocazione di Alexis Saelamaekers ed Ismaël Bennacer per il posticipo della 'Sardegna Arena'.