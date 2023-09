Cagliari-Milan, i ‘nuovi’ rispondono: gol e ottime prestazioni

Il Milan , come scrive La Gazzetta dello Sport, vince a Cagliari anche grazie al calciomercato. Ruben Loftus-Cheek, l’acquisto più europeo, ha segnato il suo primo gol italiano. Noah Okafor ha fatto lo stesso : un gol fondamentale in un momento critico della partita. I rossoneri potrebbero aver trovato delle soluzioni alternative ai gol di Leao e Giroud .

Cagliari-Milan, risposte dai nuovi

Il Milan, si legge, ieri ha cominciato con Sportiello, LoftusCheek, Reijnders, Chukwueze, Okafor e Pulisic. Sei acquisti estivi. Nel secondo tempo, sono entrati Musah e Romero. Fanno otto nuovi su dieci in campo. Un ottimo modo per fare rifiatiare i titolari. La vittoria sul Cagliari potrebbe pesare: il morale potrebbe salire e Pioli potrebbe sempre essere più sicuro dei suoi cambi. Okafor ha segnato dopo 40 minuti non esaltanti. In più Pioli aspetta Jovic. Bene Chukwueze. A cetrocampo, al posto di Krunic, ha giocato bene Adli, ma occhio anche a Musah entrato con voglia e grinta.