Cagliari-Milan, Pioli celebra la vittoria 200 in Serie A

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, parla anche di Cagliari-Milan: per Pioli è arrivato la 200esima vittoria in Serie A

Una ricorrenza speciale da festeggiare con il primo posto in classifica, in coabitazione con l'Inter: come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con il 3-1 sul campo del Cagliari, Stefano Pioli ieri ha conquistato la sua vittoria numero 200 da allenatore in Serie A. Per il tecnico del Milan quella della Unipol Domus Arena è stata una partita speciale. L'allenatore rossonero, al termine del match ha salutato ha potuto salutare Bruno Astori, fratello di Davide, il capitano della Fiorentina allenata da Pioli, che è scomparso il 4 marzo 2018 alla vigilia della partita in casa dell'Udinese. Davide Astori era un doppio ex: cresciuto nelle giovanili del Milan, ha vestito anche la maglia del Cagliari dal 2008 al 2014.