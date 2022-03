Cagliari-Milan 0-1, la moviola: Giroud in gioco nel gol-vittoria

La moviola di Cagliari-Milan 0-1, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Che rischio nel finale per Mike Maignan in uscita ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Cagliari-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 , vinta 0-1 dal Diavolo di Stefano Pioli . Voto 6 per l'arbitro del match, il signor Marco Di Bello della sezione A.I.A. di Brindisi, che rifila un solo cartellino giallo (corretto) e vede tutto abbastanza bene nell'arco della gara.

Di Bello opta per lasciar correre molto il gioco sui contrasti di lieve e media entità. Scelta rischiosa, perché alle volte non sempre riesce a mantenere lo stesso metro di giudizio nel fischiare i falli, a volte invertendoli. Vede bene, comunque, al 22' quando Theo Hernández vola nell'area di rigore sarda, tallonato da Raoul Bellanova: il cagliaritano non lo tocca, il milanista non chiede fallo, fa subito segno che non c'è nulla ed evita, pertanto, un'ammonizione per simulazione.