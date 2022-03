Cagliari-Milan 0-1: gol e highlights (30^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Cagliari-Milan 0-1: vittoria importante per i rossoneri di Stefano Pioli arrivata grazie ad una gemma di Ismaël Bennacer

Cagliari-Milan 0-1, gol e highlights - Terza vittoria consecutiva per 1-0 del Milan , che passa a Cagliari in occasione della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 . Alla 'Unipol Domus' decisiva una rete di Ismaël Bennacer al 59' : una vera e propria prodezza del franco-algerino che, su sponda di Olivier Giroud , trova l'angolino basso alla destra di Alessio Cragno con un sinistro al volo a giro.

Il successo consente al Milan di Stefano Pioli di volare a 66 punti , mantenere il primato della classifica in solitaria e i 3 punti di distacco sul Napoli . Ma anche di portare a 6 le lunghezze di distanza sull' Inter , fermata sull' 1-1 a 'San Siro' dalla coriacea Fiorentina di Vincenzo Italiano . A Cagliari i rossoneri hanno vinto con merito, collezionando moltissime palle-gol: se il risultato non ha assunto proporzioni differenti è stato per via dell'imprecisione degli attaccanti del Diavolo.

Belle parate di Cragno, numerose occasioni per il Milan, che ha subito l'unico brivido in pieno recupero. Ovvero quando Leonardo Pavoletti, annullato da Fikayo Tomori e Pierre Kalulu per tutta la partita, ha centrato la traversa della porta difesa da Mike Maignan con un colpo di testa. Sarebbe stata una beffa atroce per Davide Calabria e compagni, in controllo per tutta la partita.