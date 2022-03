Cagliari-Milan, Pioli: “Scudetto? Non siamo in fuga, dobbiamo lavorare”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cagliari-Milan di Serie A. Le sue dichiarazioni

Che gara è stata? "Mi è piaciuto come la squadra ha interpretato la gara e soprattutto come abbiamo gestito dopo il vantaggio. Per me è un grande passo in avanti, grazie ai tifosi perché non sembrava di giocare fuori casa".