Brahim Diaz, e adesso? Con Adli e De Ketelaere per lui si fa dura / News

Se lo scorso anno il classe 1999 si è visto passare davanti prima Franck Kessie, poi Rade Krunic, quest'anno Yacine Adli ha già fatto vedere più di qualcosa di interessante in queste prime uscite. Se al francese si aggiunge il prossimo arrivo di Charles De Ketelaere, si comprende al meglio come lo spazio per il giocatore di proprietà del Real Madrid possa diventare sempre più esiguo. Se non ci sarà una reazione decisa per cambiare le cose allora le cose per lui diventeranno sempre più difficili. Di conseguenza anche il riscatto dalle 'Merengues' (che hanno anche il diritto al controriscatto) potrebbe trasformarsi in una sorta di chimera.