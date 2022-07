Calciomercato Milan – Difesa, in arrivo un ex Serie A? Le ultime news

Ultimi giorni del mese di luglio e il calciomercato estivo si fa incandescente. Il Milan, che esordirà in campionato tra due settimane affrontando l'Udinese a 'San Siro', deve ancora completare il proprio organico. È in dirittura d'arrivo, per la trequarti, la trattativa per Charles De Ketelaere dal Bruges. E manca ancora un centrocampista. La sensazione, però, è che dopo CDK i rossoneri cercheranno di chiudere per un difensore centrale.