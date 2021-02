Brahim Díaz salterà il derby: ecco quando rientrerà | Milan News

Milan, Brahim Díaz costretto a stare ancora fermo

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan dovrà fare a meno di Brahim Díaz per il derby di domenica prossima a ‘San Siro‘. Il fantasista di Málaga, infatti, è fermo da qualche settimana per via di una lesione ai flessori della coscia sinistra.

Dalla quale, per il quotidiano romano, difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per la stracittadina. L'ex Real Madrid e Manchester City, già in gol tre volte in Europa League ed una volta in Serie A, non dovrebbe rientrare prima dell'inizio del mese di marzo.