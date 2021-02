CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 febbraio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, lunedì 15 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre con i successi di Inter e Roma nelle gare della 22^ giornata di campionato. I giallorossi, all’Olimpico, hanno battuto 3-0 l’Udinese, riconquistando il terzo posto in solitaria ai danni della Juventus e davanti Lazio, Atalanta e Napoli.

I nerazzurri, invece, con il 3-1 di ‘San Siro‘ contro i biancocelesti (mattatore Romelu Lukaku) adesso sono primi a +1 sul Milan. Caduti in casa, nuovamente, il Cagliari di Eusebio Di Francesco ed il Crotone di Giovanni Stroppa: per loro, adesso, la situazione si fa critica.

Quindi, Franco Ordine ha analizzato i motivi per cui il Milan di Stefano Pioli non è più in testa alla Serie A.