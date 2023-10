Borussia Dortmund-Milan, il momento dei gialloneri: “Noiosi e solidi”

Mercoledì 4 ottobre , alle ore 21:00 , si disputerà al 'Signal Iduna Park' (conosciuto anche e soprattutto come 'Westfalenstadion') la sfida Borussia Dortmund-Milan , partita della seconda giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 . Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del momento che vivono i gialloneri, allenati da Edin Terzic .

Verso Borussia Dortmund-Milan: alla scoperta dei tedeschi

Il BVB, in questa stagione, si sta riscoprendo in una nuova versione. Una decisamente meno brillante rispetto alle abitudini e, soprattutto, rispetto a quanto richiesto dai propri tifosi. Marco Reus e compagni non sembrano più far parte di una squadra fragile e propositiva, bensì di una noiosa e solida. La cosa più importante, però, è che i risultati non mancano.