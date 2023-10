Borussia Dortmund-Milan, ostacolo superabile: vietati i passi falsi

Il Milan si prepara per la sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund . La squadra rossonera dovrà portare a casa il risultato. Il 'Muro Giallo', come scrive Il Corriere della Sera, è la curva più grande d’Europa. Il giovane Milan farà bene a tenere a mente la celebre massima di Mourinho: «Mai visto uno stadio segnare un gol». Parole importanti dell'allenatore portoghese.

Ostacolo fattibile

Il Borussia Dortmund, si legge, è un ostacolo non impossibile da superare: ceduto il fenomenale Bellingham al Real Madrid per 130 milioni, la squadra si è oggettivamente indebolita anche per via di un ricambio generazionale difficoltoso, con i 'vecchi' Reus e Hummels ancora in prima fila. L’altra certezza è che, dopo il pari interno col Newcastle, i rossoneri non possono permettersi passi falsi.