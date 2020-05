Bonaventura, finale di stagione al top per chiudere in bellezza

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a quei calciatori che, in questa parte finale del campionato di Serie A che ricomincerà a giugno, potranno fare la differenza in casa Milan. Tra questi, il centrocampista Giacomo Bonaventura.

Come accaduto per Lucas Paqueta, brasiliano ex Flamengo, anche Bonaventura era intoccabile sotto la gestione tecnica di Gennaro Gattuso. Quest’anno, però, non viene visto moltissimo e, al termine della stagione, lascerà il Milan in scadenza di contratto, ponendo così fine alla sua esperienza di sei anni in maglia rossonera.

Non ha ricevuto, infatti, segnali dal club di Via Aldo Rossi per il rinnovo ed una chiusura in bellezza, per Jack, sarebbe il modo migliore per congedarsi.