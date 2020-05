Serie A d’estate – Leao, Paqueta e Bonaventura guidano ‘l’altro Milan’

MILAN NEWS – Il campionato di Serie A dovrebbe riprendere nella seconda metà del mese di giugno e, intanto, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, i calciatori del Milan si preparano a riprendere gli allenamenti collettivi dopo aver iniziato già da qualche giorno quelli individuali a Milanello e dopo essere risultati negativi a tutti i tamponi effettuati per verificare un’eventuale positività al coronavirus. Stefano Pioli, tecnico rossonero, per le 12 gare che mancano alla fine della stagione 2019-2020, più la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, farà ricorso al turnover e, pertanto, per tanti calciatori rossoneri ci sarà la possibilità di un rilancio o, comunque, di scendere in campo con maggior continuità.

