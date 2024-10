Bologna-Milan , partita in programma oggi sabato 26 ottobre alle ore 18:00 è stata rinviata ufficialmente ieri sera, dopo l'ordinanza firmata dal Sindaco Lepore e la giornata frenetica alla ricerca di una soluzione alternativa al 'Dall'Ara' che non ha portata a nulla. Ivan Zazzaroni , noto giornalista, ha scritto un editoriale per 'Il Corriere dello Sport' parlando propria della situazione. Ecco il suo parere.

Bologna-Milan, Zazzaroni: "La Lega ha minacciato di giocare a porte chiuse. Le ha provate tutte"

"La Lega sembra cattiva e superficiale, ma non lo è: è solo diversamente rispettosa. Non aveva una data utile per il recupero di Bologna-Milan e allora ha minacciato di farla giocare a porte chiuse, in campo neutro, a burraco, alla morra. È anche ricorsa allo spauracchio dello 0-3 a tavolino. Le ha provate tutte, ma proprio tutte. Il calendario è intasato, compresso, imbottito di eventi, mettetela come vi pare, e la situazione che si è venuta a creare è imbarazzante. Secondo la Lega, sottomessa all’Uefa assai più che alla Figc, il calcio deve prevalere su tutto. Il calcio, non gli altri sport, visto che la partita della Virtus basket era stata spostata per gli stessi motivi. La partita può essere più importante di una vita spezzata? Anche il calcio deve fare i conti col cambiamento climatico. La Lega dovrebbe prepararsi all’emergenza, essere pronta".