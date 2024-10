Ivan Zazzaroni , noto giornalista, ha stilato un editoriale sulle colonne del 'Corriere dello Sport', soffermandosi in particolare sul Milan e difendendo Paulo Fonseca . A suo dire il lusitano ha dimostrato di avere grande signorilità, oltre ad avere alle spalle una società fragile. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Zazzaroni difende a spada tratta Fonseca: poi la staccata alla società

"Approdato al Milan dopo che Lopetegui era stato cassato dalla tifoseria e Allegri non aveva più sentito Cardinale, il portoghese ha mostrato nelle settimane più complicate il volto delle migliori occasioni, confermando di possedere una grande signorilità, oltre a una società fragile alle spalle, troppo fragile e poco centrata. Motta-Allegri, Italiano-Motta, Fonseca-Pioli, Baroni-Sarri. Anche questi improbabili: le campagne acquisti modificano sostanzialmente la struttura delle squadre. Fanno tuttavia parte del gioco (al massacro) e non sono eliminabili".