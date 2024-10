Come noto dalla serata di ieri, giovedì 24 ottobre, tiene banco il possibile rinvio del match Bologna - Milan per le conseguenze dell'alluvione che negli ultimi giorni ha colpito l' Emilia-Romagna . Il sindaco Matteo Lepore, in realtà, attraverso una nota ufficiale del Comune, ha già comunicato lo spostamento della gara a data da destinarsi. Questo, però, sarebbe avvenuto senza sentire il parere di nessuna delle parti in causa. E sembra proprio che i club vogliano giocare. E proprio per questo motivo la Lega Serie A starebbe spingendo per trovare una soluzione alla situazione, che è tutt'altro che semplice.

Bologna-Milan, il rinvio porta ad un grosso problema: ecco di cosa si tratta e le conseguenze

Il 'Corriere dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, fa il punto della situazione anche sulle possibili conseguenze del rinvio. Come riferito dal noto quotidiano, infatti, oltra al fatto che il Bologna non si opporrebbe all'eventuale disputa del match, è da segnalare la difficoltà di trovare una data alternativa. I due club sono impegnati in Serie A, Champions League e Coppa Italia. Per cui alla fine il rischio è di giocare sotto Natale oppure quello di posticipare troppo la sfida, al termine del girone della massima competizione europea. In ogni caso questa mattina ci sarà un incontro tra le parti per prendere una decisione definitiva.