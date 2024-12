Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il Milan presenterà oggi ricorso al TAR di Emilia Romagna e Bologna per l'annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza con la quale il 24 ottobre il Sindaco di Bologna, Matteo Lepore , ha disposto la sospensione e il rinvio di Bologna-Milan di campionato, prevista il 26 dello stesso mese.

Bologna-Milan, ricorso del Diavolo al TAR

Il ricorso del Milan mette in luce le motivazioni per cui la decisione del Primo Cittadino del capoluogo emiliano va considerata “iniqua e incoerente”, tenuto conto che in quei giorni sono state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse. Il provvedimento, inoltre, escludeva sia lo svolgimento della gara a porte chiuse sia lo spostamento in un altro stadio. E senza spiegare perché la cancellazione fosse l’unica soluzione.