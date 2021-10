Bologna-Milan: Ibrahimovic e Giroud, via alla staffetta | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud si alterneranno in Bologna-Milan di domani sera al Dall'Ara. Via alla staffetta tra i due esperti bomber

Ballottaggio aperto tra Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud in vista di Bologna-Milan di domani sera. Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola. Entrambi i centravanti, infatti, hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe in occasione della partita valida per la 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Ma, al contempo, anche di una rotazione che consenta loro di poter gestire al meglio le energie per i prossimi impegni.

Contro il Verona e contro il Porto è partito titolare Giroud ed Ibrahimovic è subentrato giocando prima 15' poi 30'. Da Bologna, di fatto, via alla staffetta tra i due, con mister Stefano Pioli che deciderà chi partirà titolare in base alle indicazioni che otterrà dall'allenamento di rifinitura in programma nella mattinata odierna. Di sicuro, sia il francese sia lo svedese non sono ancora al 100%, dunque servirà dosare bene le forze.

Anche perché la loro principale alternativa, Ante Rebic, non è al massimo della forma ed è a rischio convocazione per la sfida del 'Dall'Ara'. Mentre Pietro Pellegri è finito al quarto posto della gerarchia. 'Tuttosport' ha posto, inoltre, la propria attenzione su una particolare questione. Da Bologna-Milan in avanti Ibrahimovic e Giroud si alterneranno, dando vita, in sostanza, ad una sfida tutta loro. Questo servirà a mantenere alta e costante la competizione tra i due, ma non soltanto.

Pioli potrà tenere alta la tensione offensiva della sua squadra, potendo contare su due bomber puri, con più armi nel proprio arsenale, dunque, per sbloccare anche le partite contro le compagini più chiuse ed arroccate in difesa. Senza dimenticare una cosa: il tecnico del Milan non ha abbandonato l'idea di poter schierare Ibra e Giroud in coppia, qualora le condizioni fisiche assistano i due esperti centravanti rossoneri.