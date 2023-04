Bologna-Milan 1-1, Pioli ora urla: “Mancano due rigori” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato (infuriato) al termine di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha analizzato Bologna-Milan, gara della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri pomeriggio allo stadio 'Dall'Ara' e terminata 1-1. Le dichiarazioni di Pioli nel post-partita sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola stamattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Bologna-Milan 1-1, così Pioli nel post-partita del 'Dall'Ara' — «Gli episodi possono determinare il risultato finale eh ... C'erano due rigori - ha detto Pioli dopo Bologna-Milan 1-1 -. Onestamente: la dinamica del fallo di mano ti dice che è fallo di mano; tu lo fischi e poi vai al V.A.R.. Per me era rigore: poi se il V.A.R. corregge va bene. Ma era rigore. Dispiace», ha dichiarato, deluso e arrabbiato, l'allenatore del Milan.

Pioli ha poi proseguito: «La partita l'abbiamo fatta tutta ma non dovevamo partire in quel modo, non ci sta subire gol in quel modo. Il match l'abbiamo controllato, non abbiamo permesso al Bologna di giocare le sue solite partite. Siamo stati poco precisi e concreti e le situazioni delicate ci sono state nell'area di rigore del Bologna. Tutti sono stati attenti e bravi a collaborare e comunicare, volevamo vincere ma purtroppo non ci siamo riusciti. Della partita non mi è piaciuto soltanto il gol che abbiamo subito».

In Bologna-Milan Pioli ha scelto di schierare Mike Maignan più dieci seconde linee. Una scelta chiara, quella del tecnico, per preservar quanti più titolari possibili per la sfida di Napoli in Champions League. «L'allenatore deve valutare tante soluzioni. Quest'anno abbiamo pagato il doppio impegno - ha evidenziato Pioli -. Quindi giocare tre partite in sei giorni è difficile, soprattutto in Champions e contro un Bologna che stava bene ... Ho scelto di far giocare chi aveva più energie fisiche e mentali. Ho a disposizione un gruppo forte».

"Vogliamo migliorare la classifica, dispiace non esserci riusciti" — Al 'Dall'Ara', comunque, secondo Pioli le cosiddette 'riserve' hanno offerto validi spunti di riflessione. «Il bicchiere è tutto pieno per la prestazione. Quando la squadra subisce poco, crea molto ... è pieno. Ma la classifica la vogliamo migliorare e dispiace non esserci riusciti. Ma la squadra sta bene, ora vogliamo dare tutto per questa partita contro il Napoli».

E, a questo proposito, ecco la chiosa dell'allenatore del Diavolo: «Abbiamo un piccolo vantaggio. È chiaro se ci aggrediscono di più potremmo prendere posizioni diverse. Poi vedremo. È stata una partita molto equilibrata, molto difficile. Ci aspettiamo tante difficoltà, ma ci aspettiamo di avere le soluzioni per creare difficoltà al Napoli».