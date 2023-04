Bologna-Milan 1-1: “Pari e veleni: Pioli invoca rigori” | Serie A News

Pareggio (1-1) del Milan sul campo del Bologna. In campo con dieci riserve e in gol con Tommaso Pobega, Diavolo penalizzato dall'arbitraggio

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi ieri pomeriggio allo stadio 'Dall'Ara' e terminata 1-1. Il quotidiano generalista, però, più che sul match si è concentrato sul post-partita.

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, furioso come non mai, ha infatti invocato due calci di rigore per il Milan. Affermazioni alle quali ha replicato, ovviamente con una tesi contrario, il tecnico rossoblu, Thiago Motta. Una cosa, però, è certa: le decisioni dell'arbitro internazionale Davide Massa hanno pesato molto sull'esito di un match che rischia di segnare la corsa per un posto in Champions League.

Bologna-Milan 1-1: Pioli furente per l'arbitraggio — Il Bologna, andato in vantaggio dopo 33'' con Nicola Sansone, si è fatto riprendere da un sinistro di Tommaso Pobega nel finale della prima frazione di gioco e ha meritato in pieno il pareggio. Ma il 'Milan B', sceso in campo con il solo Mike Maignan tra i titolari e con ben dieci riserve, al 'Dall'Ara' ha di certo buttato via due punti preziosissimi nella lotta per uno dei primi quattro posti della classifica. Con enormi recriminazioni arbitrali.

Il primo episodio riguarda un pestone di Adama Soumaoro su Ante Rebić, in area di rigore, nel primo tempo. Il secondo, invece, è un tocco di mano di Jhon Lucumí, nella ripresa, sempre nell'area di rigore rossoblu. Per il 'CorSera', ci sono grossi dubbi sulla bontà delle decisioni di Massa. Specialmente in occasione del primo episodio: il contrasto, infatti, c'è e oggi, in epoca V.A.R., quel tipo di dinamica viene punita con il penalty.

Il quotidiano generalista, ad ogni modo, pur sostenendo la tesi accusatoria di Pioli, ha anche invitato il tecnico rossonero a fare qualche riflessione sulla gestione complessiva della partita. Il pareggio, infatti, suona come una mezza sconfitta e non va dimenticato come, nelle ultime cinque partite, il Milan ha vinto soltanto una volta. Pochissimo. L'unica buona notizia di giornata, la sconfitta interna dell'Inter che aumenta a 2 i punti di distacco sul quinto posto.

Ma la sua rivoluzione in campo ha portato pochi frutti — Il turnover quasi integrale di Pioli non ha pagato. Per il 'Corriere della Sera', Fodé Ballo-Touré, Aster Vranckx, Charles De Ketelaere, Divock Origi e lo stesso Rebić hanno fatto fiasco. L'ingresso di Brahim Díaz e Rafael Leão, negli ultimi 20', ha acceso un po' le speranze di rimonta ma non ha modificato il corso della partita. Brahim, servito proprio da Leão, non è stato troppo lucido nel finale, lisciando malamente la palla che sarebbe valsa il gol del sorpasso.

Martedì, a Napoli, ci si gioca la semifinale di Champions League e se Pioli, per Bologna-Milan, ha escluso praticamente tutti i titolari (una scelta, evidentemente, condivisa con Paolo Maldini e con la società), è perché ha dato priorità alla coppa. "Ho fatto giocare chi aveva più energie fisiche e mentali", ha spiegato a fine match. Ma non è bastato. Vedremo martedì se, per il Milan, sarà valso la pena perdere punti a Bologna.