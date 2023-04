Bologna-Milan 1-1, Casarin: “Pestone chiaro su Rebic” | Serie A News

Paolo Casarin, ex arbitro ed ex designatore arbitrale in Serie A, ha parlato degli episodi da moviola di Bologna-Milan sul 'CorSera'

Paolo Casarin, ex arbitro ed ex designatore arbitrale in Serie A, ha parlato degli episodi da moviola di Bologna-Milan 1-1 sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Anche lui avalla la tesi de 'La Gazzetta dello Sport': per il Diavolo c'era un calcio di rigore solare.

Bologna-Milan 1-1, Casarin sulle polemiche arbitrali — "Alla fine del primo tempo e della ripresa due casi in area del Bologna: nel primo caso pestone chiaro di un rossoblù sul piede di Ante Rebic che Davide Massa non può vedere - ha scritto Casarin -; verso la fine della gara pallone scagliato da un rossonero sul corpo di Jhon Lucumí con rimbalzo sul braccio dello stesso, che Massa e lo «spirito del gioco» considerano giustamente non punibile".

Al V.A.R., Marco Di Bello, non è mai intervenuto. Di fatto il V.A.R. vive un momento critico forse di disarmo graduale", ha chiosato Casarin.