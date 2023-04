Bologna-Milan 1-1, la moviola: “C’era rigore su Rebic” | Serie A News

La moviola di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Bologna-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-1 allo stadio 'Dall'Ara'. Insufficienza, voto 5, della 'rosea' all'arbitro del match, l'internazionale Davide Massa, definito "ondivago" e "non impeccabile lungo tutto l'arco della gara".

Bologna-Milan 1-1: la moviola de 'La Gazzetta dello Sport' — La moviola di Bologna-Milan va chiamata in causa subito, dopo 33'', nel momento in cui i padroni di casa vanno in vantaggio grazie al gol di Nicola Sansone. In un check - rapido - al V.A.R. viene controllato il contrasto di Michel Aebischer con Fodé Ballo-Touré: gol ritenuto valido.

Sano anche lo sviluppo del gol rossonero, realizzato da Tommaso Pobega. I due casi, però, da moviola di Bologna-Milan e sui quali si sono soffermati anche i due tecnici, Thiago Motta e Stefano Pioli, accadono al 6' e al 90'. Il primo è un pestone di Adama Soumaoro sul piede destro di Ante Rebić in piena area felsinea. Rischio alto, gli 'step on foot' vengono sempre sanzionati anche fuori dalle due aree.

Rigori per il Milan? Il primo sì, il secondo no — Si tratta di una decisione 'da campo'. Massa, però, lontano e coperto, fa proseguire e Marco Di Bello, al V.A.R., non interviene. Questo è un calcio di rigore per il Milan che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', poteva starci. Nel finale di gara, invece, Aster Vranckx e Jhon Lucumí duellano; il pallone, calciato dal milanista, raggiunge il braccio largo (figlio della dinamica di gioco) del rossoblu, in contrasto e in posizione ravvicinata, dopo un rimpallo sul petto.

Per la 'rosea', in questo frangente, la stessa dinamica smorza un po' l'idea del calcio di rigore. Mercato Milan, un nome nuovo per il Diavolo >>>