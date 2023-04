Bologna-Milan 1-1, altri punti persi. Mercato, due nomi intriganti

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 16 aprile 2023. La squadra rossonera, ieri pomeriggio, ha infatti pareggiato allo stadio 'Dall'Ara', pur scendendo in campo con le seconde linee. Guadagnato un punto sull'Inter, sconfitta in casa dal Monza, nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.